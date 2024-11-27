Правящая партия Грузии выдвинула в президенты бывшего футболиста

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула бывшего футболиста, а ныне депутата Михаила Кавелашвили на президентские выборы. Об этом сообщил Первый канал грузинского телевидения .

На выбор кандидатуры не повлияло даже то, что с 2022 года кандидат не входит в партию, а представляет другое политическое движение — «Сила народа».

Согласно спортивному сайту Transfermarkt, 53-летний Кавелашвили играл на позиции центрфорварда и большую часть карьеры провел в родной Грузии и Швейцарии. Также он представлял «Манчестер Сити» и дважды приезжал в аренду во владикавказскую «Аланию». Завершил карьеру он в 2011 году. За сборную страны провел 46 матчей, забил девять голов.

Выборы президента состоятся 14 декабря. Они пройдут не напрямую, а через коллегию выборщиков, состоящую из 300 человек.