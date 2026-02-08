Правящая коалиция Японии получит большинство мест в палате представителей

Правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии и Партии обновления Японии сможет проводить законопроекты даже в том случае, если их отклонят в верхней палате парламента. Об этом сообщил телеканал NHK .

Правящая коалиция вырвалась вперед на выборах, она гарантированно получит две трети мест в палате представителей — нижней палате японского парламента. Благодаря этому партиям удастся проводить инициативы, несмотря на то, что они не имеют большинства мандатов в верхней палате парламента.

Ранее востоковед Александр Панов объяснил, почему японский премьер Санаэ Такаити набрала популярность и победила на выборах. По его словам, за политика голосовали из-за неудовлетворенности состоянием экономики и уровнем жизни в Японии.

Граждане страны считают, что решительная политика Такаити поможет вытащить государство из кризиса и оживить экономику с помощью финансовых стимулов и снижения налогов. Еще одним важным фактором стала жесткая позиция премьера по отношению к мигрантам.