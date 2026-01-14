Японист Панов отметил, что рост популярности кабинета Такаити связан с неудовлетворенностью населением экономикой

Японист, профессор кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с ИА НСН прокомментировал возможное влияние предстоящих досрочных парламентских выборов в Японии на российско-японские отношения и ситуацию вокруг ядерной программы страны.

Панов отметил, что победа действующего премьера Санаэ Такаити на выборах вряд ли существенно повлияет на двусторонние связи с Москвой и не приблизит Японию к обретению ядерного оружия. Эти утверждения были сделаны на фоне сообщений японских СМИ о намерении Такаити инициировать роспуск нижней палаты парламента и проведение внеочередных выборов 8 февраля.

Причины роста популярности кабинета Такаити связаны с общей неудовлетворенностью японского населения состоянием экономики и уровнем жизни. После долгих лет экономического спада и инфляции избирателям импонирует решительность политика, обещающего оживление экономики за счет финансовых стимулов и снижения налогов, несмотря на риск увеличения госдолга. Кроме того, популярность Такаити усиливается благодаря жестким позициям по вопросам миграции.

Однако Панов указал на возможные риски для Такаити в результате запланированных выборов. Проведение голосования в феврале позволит ей избежать неприятного обсуждения сложных вопросов финансирования своих инициатив и подходов к Китаю, которые могли бы негативно сказаться на рейтинге лидера. Тем не менее, успехи Такаити зависят от способности консолидированной оппозиции составить конкуренцию действующей власти.