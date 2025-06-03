Правительство Нидерландов подало в отставку

Правительство Нидерландов обратится к королю Виллему-Александеру с прошением об отставке. Трансляцию заседания кабинет министров вел в соцсетях.

Причиной отставки стала недостаточная поддержка коалиционного правительства со стороны парламента после выхода из коалиции Партии свободы. Оставшиеся министры будут исполнять обязанности до момента избрания нового кабинета.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск покинул Департамент эффективности правительства (DOGE), в котором проработал несколько месяцев. По данным источников The Washington Post, миллиардер разочаровался в политике и в том, что он не может повлиять на решения Белого дома в той степени, в которой ему бы этого хотелось.