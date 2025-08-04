Правительство Литвы ушло в отставку

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку и распустил все правительство после коррупционного скандала. Об этом сообщил Sputnik .

При этом он заявил, что министры продолжат работу в статусе исполняющих обязанности, пока не сформируется новый кабинет.

Ранее в Литве разгорелся скандал из-за того, что в конкурсе на получение европейской поддержки победила компания Dankora, принадлежащая семье Палуцкаса. Получив льготный кредит от Национального банка развития, предприятие закупило продукцию у другой фирмы, в которой у премьера страны тоже была доля.

После этого президент республики Гитанас Науседа дал главе правительства две недели, чтобы оправдаться или подать в отставку.