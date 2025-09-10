Правительство Японии закроет филиалы «Японского центра» в России

Правительство Японии закроет шесть центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Об этом газете Hokkaido Shimbun заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси.

Он подчеркнул, что власти приняли это решение «на фоне изменений ситуации» в России. По его словам, японские центры вносили вклад в углубление отношений между странами с помощью различных мероприятий, в том числе языковых курсов и бизнес-матчинга.

Хаяси добавил, что о прекращении работы центров Россию официально уведомили по дипломатическим каналам.

«Следует отметить, что при принятии решения о закрытии важным фактором также стало одностороннее решение российского правительства в январе текущего года прекратить применение соответствующего меморандума», — уточнил премьер.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что японское руководство может выдвинуть России новые территориальные претензии, затрагивающие область национальной безопасности. По его мнению, страна уже готовит почву для этого.