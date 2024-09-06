Правительство Японии направило протест Белоруссии

Японское правительство направило протест Белоруссии из-за выхода передачи о задержанном Масатоси Наканиси, которого в республике назвали «агентом японской спецслужбы». Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек кабмина азиатской страны Есимаса Хаяси, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир», — рассказал он.

Правительство продолжит предоставлять необходимую поддержку для защиты интересов японцев, добавил Хаяси.

Телеканал «Беларусь 1» на этой неделе сообщил о задержании поданного Японии по подозрению в шпионаже. По данным СМИ, мужчина активно сотрудничает со следствием и дает показания. Обвиняемого содержат в изоляторе КГБ. Предположительно, задержанный собирал и передавал данные о белорусской военной структуре спецслужбе Японии.