КГБ сообщил об активном сотрудничестве японского шпиона

Задержанный подданный Японии, подозреваемый в шпионаже, активно сотрудничает со следствием и дает показания. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил начальник следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

«Обвиняемый содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания о своей противоправной деятельности», — сообщил начальник следствия.

Подданного Японии Наканиси Масатоси обвиняют в сборе и передаче данных о белорусской военной структуре японской спецслужбе. Следствие считает, что задержанный передавал данные о передвижении войск и военной техники, о ситуации на Южном направлении и другую информацию.

В июне этого года польские власти выдали ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который сбежал в Белоруссию. Его обвинили в шпионаже.