Правительство Испании одобрило проект закона о секретной информации, который должен заменить действующий с 1968 года документ о гостайне. Его направили в парламент, сообщили на официальном сайте кабмина.

Согласно проекту закона, рассекречивание документов возможно через 35-45 лет.

Документ также вводит штрафы за неправомерный доступ к закрытой информации или ее распространение — от 300 тысяч до 2,5 миллионов евро.

Как отметил министр юстиции Феликс Боланьос, инициатива призвана совместить защиту государственной тайны с гарантией права журналистов на неразглашение источников.

В прошлом году сообщалось, что в России Минюст начал подготовку приказа об отмене всех формально действующих актов, принятых в СССР и РСФСР до 12 декабря 1991 года.