Минюст отменит все формальные акты органов юстиции СССР и РСФСР

Минюст начал готовить приказ об отмене всех формально действующих законов, принятых в СССР и РСФСР до 12 декабря 1991 года. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, приказ подпишут в ближайшее время. Ведомство отменит не только правовые акты, принятые в советское время, но и те, что содержат сведения для служебного пользования и составляют гостайну.

Ранее МИД России впервые со времен СССР предложил реформировать правила легализации отечественных и иностранных документов. Их смогут верифицировать не только в центральном аппарате, но и в территориальных органах ведомства. Несмотря на это, консульства и посольства смогут легализовать документы только в бумажном, а не в электронном виде.

За несколько дней до этого президент Владимир Путин распорядился выделить деньги на юридическую защиту недвижимости РФ, бывших Российской империи и СССР за рубежом, сообщил RT.