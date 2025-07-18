Правительство Германии раскрыло траты бывшего кабмина на макияж

Bild: правительство Шольца потратило 538 тысяч на косметику и визажистов

Расходы на косметику и работу визажистов, улучшающих внешний вид министров бывшего правительства Германии, составили 538 тысяч евро. Об этом со ссылкой на официальный ответ нового кабмина сообщила газета Bild .

Журналисты выяснили, что по тратам на услуги красоты всех опередила бывший министр иностранных дел Анналена Бербок, на которую ушло 20 849 евро. Ежедневные расходы на макияж руководителя внешнеполитического ведомства составили 248 евро, подсчитали журналисты.

Для сравнения авторы материала уточнили, что на потраченную Бербок сумму можно было купить 4211 гигиенических помад.

Канцлер Шольц потратили на скрывающую пот пудру за время нахождения у власти 13 015 евро. Блистать лысиной под камерами глава правительства не хотел.

Кроме того, крупные суммы на визажистов и косметику также потратили бывшие министр семьи Лиза Паус, глава МВД Нэнс Федер и руководитель ведомства, отвечающего за окружающую среду, Штеффи Лемке.

В июле прошлого года оппозиционная «Левая партия» Германии обвинила канцлера Олафа Шольца и министров федерального правительства в растрачивании полумиллиона евро на перелеты, не связанные с работой. Авторы пояснили, что чиновники пользовались правительственными бортами, чтобы попасть на матчи чемпионата Европы по футболу.