Путин разъяснил значение термина «денацификация»

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что термин «денацификация» подразумевает под собой запрет пропаганды нацизма на законодательном уровне. Заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с главами мировых СМИ на ПМЭФ.

Российский лидер напомнил, что это слово произнесли во время обсуждения украинского конфликта. По его словам, он удивился, когда его стали спрашивать о значении этого термина.

«Это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма», — объяснил Путин.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия так до конца и не была денацифицирована. Так она прокомментировала обнародованную беседу немецких офицеров, обсуждающих уничтожение Крымского моста.

Ранее российский лидер усомнился в умственных способностях авторов заявлений о том, что Россия якобы планирует напасть на НАТО. Он добавил, что подобные утверждения ни что иное как бред.