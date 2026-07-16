Правительство Дубая опровергло информацию о взрывах

Информация о взрывах в Дубае не соответствует действительности. Об этом сообщило правительственное медиауправление города (GDMO) в соцсети X .

«Сообщение Reuters о взрывах в центре Дубая является ложным. GDMO призывает общественность и СМИ полагаться только на официальные источники для получения достоверной информации», — объявили власти.

Правительственное медиауправление пригрозило СМИ, распространяющим фейки, ответственностью. Их накажут в соответствии с местным и федеральным законодательством.

Агентство Reuters сообщило о взрывах в центре Дубая 16 июля со ссылкой на очевидцев. Громкие звуки, по их информации, послышались в престижном районе Даунтаун, где расположены небоскребы, отели и торговые центры.

В июне «Аэрофлот» возобновил полеты в Дубай. Рейсы планировалось осуществлять дважды в день.