Правительство Болгарии во главе с премьером подало в отставку

Правительство Болгарии во главе с Росеном Желязковым подало в отставку. Об этом сообщил телеканал БНТ .

Премьер, занимавший свой пост с января, связал решение с проходящими в стране протестами, но выразил надежду на поддержку со стороны Народного собрания республики.

«Необходимо поощрять эту гражданскую активность, поскольку мир сталкивается со многими проблемами, и защита демократии входит в их число», — заявил он.

Желязков добавил, что предстоящие месяцы для Болгарии будут тяжелыми.

Ранее в отставку с должности главы дипломатического колледжа ЕС подала экс-глава евродипломатии Фредерика Могерини, которую заподозрили в мошенничестве и даже на несколько дней брали под стражу.