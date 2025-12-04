Могерини покинула пост главы дипколледжа ЕС после обвинений в коррупции

Заподозренная в коррупции экс-глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини покинула должность директора дипломатического Европейского колледжа. Об этом сообщил Euractiv .

«В соответствии со строгим и справедливым подходом, с каким я всегда выполняла свои обязанности, я решила сегодня уйти в отставку», — заявила Могерини.

Информация о ее увольнении поступила сразу после того, как в отставку подал высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. Он также проходит по делу о коррупции.

Ранее стало известно, что арест Могерини шокировал европейских дипломатов. Экс-главу дипломатии ЕС задержали в Бельгии.