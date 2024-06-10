Правительство Бельгии уйдет в отставку по итогам парламентских выборов

Премьер-министр Бельгии Де Кроо вместе с правительством страны уходит в отставку

James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency
Фото: James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Бельгии вместе с премьер-министром Александером Де Кроо уйдет в отставку. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Причиной отставки стало поражение партии Де Кроо Open VLD на парламентских выборах. Как отметили авторы материала, 10 июня бельгийский премьер сообщит об этом королю Филиппу.

«Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность», — отметил Де Кроо.

Он заверил, что «либералы сильны» и обещал вернуться. Премьер подчеркнул, что сосредоточится на текущих делах правительства до назначение преемника. Он добавил, что его либеральная партия становится оппозицией и не примет участие в новой правящей коалиции.

Авторы материала уточнили, что Де Кроо еще долго будет на посту премьера. Процесс создания правящей коалиции в Бельгии занимает длительное время.

Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проиграли на выборах в Европарламент. Посе этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал их уйти в отставку.

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