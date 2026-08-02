Правительство Армении ушло в отставку в день первой сессии парламента

Правительство Армении подало в отставку в день первой сессии парламента нового созыва. Об этом в Facebook* сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Согласно Конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительство подает прошение об отставке президенту республики. Президент примет отставку», — заявил он.

Пашинян добавил, что члены правительства продолжают выполнять свои обязанности. По Конституции президент республики после начала работы нового парламента назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством.

В конце июля Пашинян объявил об уходе с поста премьер-министра Армении. На прошедших выборах его партия обеспечила себе конституционное большинство в Национальном собрании, получив 64 из 105 депутатских мандатов.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.