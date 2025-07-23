Правительство Армении опровергло публикацию испанского СМИ о «мосте Трампа»

Информация об армянско-азербайджанском меморандуме по Зангезурскому коридору не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Ранее испанское издание Periodista Digital сообщило, что в его распоряжении оказался секретный документ. По нему Армения передает 42-километровую дорогу на 99 лет в управление американской частной компании, которая будет получать за это 40% дохода.

«Мы призываем СМИ и общественные круги воздержаться от распространения подобной дезинформации и использовать только официальные и достоверные источники», — подчеркнули в Ереване, напомнив о заявлении пресс-секретаря премьера Армении Назели Багдасарян агентству «Арменпресс».

В нем она подчеркнула, что республика готова организовать коридор между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой, но только при условии, что будет своими силами контролировать всех пассажиров и грузы, которые передвигаются по нему. Другие варианты, по ее словам, никогда обсуждаться не будут.