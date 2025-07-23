Армения и Азербайджан согласовали меморандум по Зангезурскому коридору

Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта, фигурирующего под условным названием «Мост Трампа». Об этом сообщило испанское издание Periodista Digital .

По его данным, речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область Армении, который свяжет Азербайджан с анклавом — Нахичеванской автономной республикой. Армянские власти обязались реализовать проект по договоренностям, заключенным после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, но долгое время выступали против, поскольку для них это означало утрату суверенитета над значительной частью территории страны.

Согласно новому меморандуму, пишет издание, дорога останется в собственности Армении, но управлять ей за 40% дохода будет частная компания, зарегистрированная в США. Договор заключат на 99 лет. Безопасность будут обеспечивать американские военные.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал два условия для заключения мирного договора с Арменией.