Передача Украины 800 миллиардов евро серьезно ослабит Европу. Об этом в социальной сети X заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина просит Европу в течение следующих 10 лет предоставить 800 миллиардов евро без учета военных расходов. Это приведет к экономическому краху Европы», — написал политик.

Орбан добавил, что Венгрия продолжит придавать первостепенное значение собственным гражданам, а не интересам Украины.

Премьер Украины Юлия Свириденко сообщала, что для экономического роста на ближайшие 10 лет стране нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить деньги республика рассчитывает через частные инвестиции, займы и гранты.

Представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Евросоюз никогда не увидит деньги, выделенные украинскому президенту Владимиру Зеленскому в кредит.