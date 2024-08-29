В Германии неизвестный выкрикнул «Украина» и напал на Вагенкнехт

На предвыборном мероприятии в земле Тюрингия на политика Сару Вагенкнехт напал неизвестный. Злоумышленник попытался облить ее красной жидкостью, но она не пострадала, сообщило агентство DPA .

Мероприятие проходило в Эрфурте. Мужчина попытался обрызгать лидера ультралевой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» красной краской, из-за чего ей пришлось прервать выступление и уйти со сцены. Сотрудники службы безопасности повалили мужчину и заковали в наручники. Когда его увели, Вагенкнехт вернулась к избирателям.

Кандидат ее партии на выборах в Тюрингии Штеффен Квазебарт сообщил, что Вагенкнехт не пострадала — на нее попали лишь несколько капель. Его однопартиец Свен Кюнцель рассказал журналистам, что нападавший выкрикнул слово «Украина».

Вагенкнехт публично критиковала санкции против России и настаивала на необходимости возобновить отношения с этой страной. Она призывала остановить накачивание Украины оружием и провести мирные переговоры.