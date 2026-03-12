«Практически ни у кого нет». На Западе заявили об острейшей нехватке боеприпасов

В Европе сложилась острая нехватка боеприпасов. Уже почти не осталось стран, в которых есть приемлемые запасы оружия. Об этом заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе со швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung .

«Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве. В случае кризиса запасы будут исчерпаны за несколько дней», — сказал он.

Также Паппергер обратил внимание и на дефицит бронемашин. По его словам, сейчас потребность в бронетехнике очень большая. Потенциальный конфликт НАТО с Россией будет кардинально отличаться от боевых действий на Украине. Альянс будет всегда поддерживать динамичное передвижение своих войск, а для этого необходима бронетехника.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что НАТО стратегически готовится к войне с Россией. Кроме того, внутри ЕС формируются новые подходы к применению ядерного оружия.