Политолог Мезюхо сообщил, что НАТО стратегически готовится к войне с Россией

НАТО стратегически готовится к войне с Россией. Подготовка к потенциальному конфликту с РФ началась давно. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо в беседе с RT .

По словам эксперта, политика Альянса направлена на приближение инфраструктуры блока к российским рубежам и дальнейшее вооружение украинского фронта.

«Не стоит исключать того, что среди стран НАТО действительно может обсуждаться вопрос о размещении ядерного оружия Финляндии», — отметил аналитик.

Также Мезюхо предупредил, что внутри Евросоюза формируются новые подходы к применению ядерного вооружения, формирующие новую концепцию ядерной стратегии.