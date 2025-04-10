Prada купила бренд Versace за 1,4 млрд долларов

Итальянский дом моды Prada заключил соглашение о покупке Versace у американской Capri Holdings Ltd. Общая сумма сделки составила 1,4 миллиарда долларов наличными, сообщили на официальном сайте компании.

В Capri Holdings Ltd. отметили, что продажа Versace станет для компании хорошим вкладом для увеличения акционерной стоимости. Кроме того, такой коммерческий шаг ускорит вложение стратегических инвестиций в бренд Michael Kors.

По мнению главного исполнительного директора Capri Holdings Джона Д. Айдола, Prada Group поможет Versace «вступить в новую эру роста и успеха». Сделку планируют завершить во второй половине 2025 календарного года при соблюдении условий заключения.

В 2024 году итальянский бренд Prada назвали одним из самых востребованных ретейлеров в мире. Он занял третью строчку в списке.