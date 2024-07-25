Lyst: модный бренд Loewe стал самым популярным в мире

Испанский Дом моды Loewe обогнал по популярности итальянский бренд Miu Miu, который до этого занимал первое место. Об этом сообщил сайт Lyst .

Кроме того, в рейтинге по итогам второго квартала 2024 года оказались бренды Saint Laurent, Bottega Veneta, Versace, Balenciaga, Jacquemus, Moncler, Gucci и Valentino, сообщила «Газета.ru».

Отмечается, что одним из самых востребованных ретейлеров в мире также назвали Prada. Бренд занял третью строчку в списке.