PR-акция с устрашением. Политики в США набивают себе цену на теме ударов вглубь России

В США в очередной раз заговорили о праве Украины на удары по России дальнобойным оружием. Политолог Владимир Волох в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что относиться к подобным заявлениям стоит как к очередной PR-акции на фоне грядущих выборов.

Специалист выразил уверенность, что американские власти не одобрят такие действия и не примут решение на этот счет.

«Там все-таки есть здравые люди, и каждый понимает, что такое — разрешить Украине наносить удары вглубь территории России. Ясно, что такого решения не будет. И каждый понимает, что ответы со стороны РФ будут более серьезные», — сказал Волох.

Высказывания бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд он сравнил с некой PR-акцией с элементами запугивания.

«С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в Соединенных Штатах приближаются президентские выборы. И каждая из партий <…> старается громко заявить о себе. Конечно, такое заявление достаточно громкое. Понятно, что реализовано оно не будет, но люди послушают, будут обсуждать эту тему», — пояснил собеседник 360.ru.

Политолог напомнил, что ВСУ обстреливают приграничные территории страны. Но, скорее всего, такой возможности украинцы в конце концов лишатся.

«сейчас есть определенное продвижение наших вооруженных сил вперед. Думаю, что мы отодвинем эту линию и поразим те орудия, которыми наносили удары по нашей приграничной территории. Думаю, что это произойдет скоро», — заключил Волох.