Позвонившие в Россию жители Финляндии услышали чужие голоса

Голоса посторонних людей услышали во время звонков по мобильной связи в Россию две жительницы Финляндии. В комментарии газете Yle они заявили, что теперь опасаются прослушек личных бесед с живущими в России родственниками.

Одна из собеседниц журналистов заявила, что во время звонка живущей в Петрозаводске бабушке вместо нее ответил незнакомый мужской голос, который говорил по-русски, спрашивая, кто набрал этот номер.

Напуганная женщина бросила трубку и снова набрала родственнице, которая наконец ответила. На вопрос, мог ли кто-то посторонний получить доступ к ее аппарату, бабушка ответила отрицательно, но допустила, что жителей приграничного региона прослушивают спецслужбы.

Переехавшая в Финляндию уроженка России регулярно связывалась с живущей в Выборге матерью с помощью мессенджеров. После блокировки звонков она вынужденно перешла на мобильную связь.

«Ответил какой-то незнакомый человек. Голос просто сказал: „Алло, алло“. Я попыталась выяснить, кто звонит и почему он отвечает на телефонный номер матери, но человек на другом конце провода не расслышал», — рассказала еще одна собеседница.

Руководитель службы безопасности финской телекоммуникационной компании Elisa Яакко Валлениус заявил, что местные операторы не могут вмешиваться в перехват телефонных звонков в Россию. Поэтому проблема находится на другой стороне и повлиять на ее решение они не могут.,

Служба безопасности и разведки Финляндии допустила, что вмешательство посторонних в звонки в Россию связано с обязанностью российских операторов устанавливать систему хранения трафика абонентов, включая звонки.

Ведомство призвало жителей Финляндии обсуждать конфиденциальные вопросы с российскими родственниками другими способами.

В пятницу, 14 ноября, в электронной базе данных Госдумы появился подготовленный правительством законопроект, обязывающий операторов отключать связь по запросу ФСБ. Целью нововведения назвали обеспечение безопасности граждан и государства.