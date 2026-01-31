Сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца начать прямые контакты с Москвой и отказаться от роли комментатора мировых кризисов. Об этом он заявил во время выступления в бундестаге. Видео опубликовали на YouTube-канале партии.

По словам депутата, Германии не нужен канцлер иностранных дел с постоянной функцией комментатора международных кризисов.

«Наконец, позвоните в Москву и договоритесь о мире и процветании на европейском континенте!» — сказал депутат.

Он также заявил, что Мерцу следует сосредоточиться на внутренней политике и обеспечении безопасности страны, особенно на фоне конфронтации с Россией. В противном случае, по мнению парламентария, канцлеру будет лучше сложить полномочия.

Ранее представители правящей коалиции ФРГ и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» устроили жаркие дебаты в зале заседаний. Члены бундестага не пришли к общему мнению по изъятию замороженных активов России в пользу Украины.