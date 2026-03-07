Мерц заявил, что не хочет вступать в споры с Трампом перед камерами журналистов

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, почему не стал спорить с президентом США Дональдом Трампом, когда тот резко раскритиковал Испанию на встрече в Белом доме. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза в Штокахе.

«Когда работают камеры, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — рассказал Мерц.

Он добавил, что в отношениях с США сохраняет ориентацию на общие ценности, поскольку Германия зависит и некоторое время будет зависеть от Вашингтона в вопросах обороны.

В ходе той встречи с Трампом произошел еще один показательный случай. Американский лидер довольно ясно продемонстрировал свое пренебрежение к немецкому канцлеру.

«Как мы будем поступать с Германией? Думаю, нам следует ударить их очень-очень сильно», — заявил американский лидер, обращаясь к одному из чиновников.

В подтверждение своих слов Трамп шлепнул рукой по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Немецкий канцлер лишь рассмеялся в ответ.