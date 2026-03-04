«Как мы будем поступать с Германией?» Трамп шлепнул Мерца по коленке

Трамп в шутку ударил Мерца по ноге

Президент США Дональд Трамп в шутку ударил канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече в Белом доме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Как мы будем поступать с Германией? Думаю, нам следует ударить их очень-очень сильно», — заявил Трамп.

Этот вопрос он задал на встрече с Мерцем одному из чиновников, речь шла о торговых отношениях ФРГ и Соединенных Штатов.

В подтверждение своей решимости Трамп шлепнул рукой по колену Мерца — тот сидел, положив нога на ногу. Немецкий канцлер рассмеялся, американский лидер тоже улыбался.

