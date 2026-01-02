Mysl Polska: визит Зеленского опозорил и унизил политиков и дипломатов Польши

Поляки оценили визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву как унижение. Об этом сообщил портал Mysl Polska .

«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — говорится в материале.

Автор статьи также раскритиковал выделение Евросоюзом Киеву так называемого репарационного займа в размере 90 миллиардов евро лишь резко увеличит задолженность Украины.

Дело в том, что именно проигравшая сторона выплачивает репарации, а киевский режим уже проигрывает в конфликте. Другими словами, заем Евросоюза является пожертвованием из карманов европейцев, включая поляков.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что украинский конфликт могут урегулировать уже в ближайшие недели.