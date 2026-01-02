«Позор для дипломатии». Визит Зеленского стал катастрофой для Польши
Mysl Polska: визит Зеленского опозорил и унизил политиков и дипломатов Польши
Поляки оценили визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву как унижение. Об этом сообщил портал Mysl Polska.
«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — говорится в материале.
Автор статьи также раскритиковал выделение Евросоюзом Киеву так называемого репарационного займа в размере 90 миллиардов евро лишь резко увеличит задолженность Украины.
Дело в том, что именно проигравшая сторона выплачивает репарации, а киевский режим уже проигрывает в конфликте. Другими словами, заем Евросоюза является пожертвованием из карманов европейцев, включая поляков.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что украинский конфликт могут урегулировать уже в ближайшие недели.