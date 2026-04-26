Пожизненное наказание за убийство женщин ввели в Румынии

«Насилие в отношении женщин — одна из самых унизительных и оскорбительных форм поведения. Этот вид агрессии слишком долго либо игнорировался, либо недостаточно пресекался, что приводило к драматическим последствиям», — процитировало президента издание Agerpres.

Ранее такие преступления классифицировали как жестокое убийство. Теперь термин «фемицид» закрепили в законодательстве как форму гендерного насилия. Закон распространяется в том числе на девушек младше 18 лет. Наказание — от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Дан назвал это важным шагом к повышению осведомленности о причинах насилия и созданию более эффективной системы правосудия.

В марте президент Узбекистана подписал указ о пожизненном заключении за педофилию.