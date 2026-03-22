Пожилую няню из Нидерландов и ее мужа осудили за надругательство над детьми

Пожилая пара в Нидерландах в течение нескольких лет надругалась над детьми. Фигурантов осудили на 12 лет лишения свободы, сообщило издание NL Times .

Следствие установило, что 57-летняя женщина устраивалась няней в дома с маленькими девочками. В рабочее время она сексуально надругалась над детьми, а ее 62-летний супруг наблюдал за процессом по видеосвязи, или в записи. Эти видео стали частью доказательной базы для обвинения.

Возраст семи жертв из шести разных семей варьировался от одного до шести лет. Преступления совершались в период с 2019 по 2021 годы. Фигурантов раскрыли родители трехлетней девочки. Из-за проблем со сном они установили в комнате дочери камеру, а когда увидели, что няня делает с их ребенком — обратились в полицию.

В Бразилии полиция арестовала 24-летнюю женщину, которая передала свою трехлетнюю дочь 60-летнему наркоторговцу в обмен на три дозы запрещенных веществ. Полицейские нашли девочку в доме предполагаемого наркодельца.