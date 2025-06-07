В Норвегии гинеколога осудили за изнасилование 94 пациенток

В Норвегии гинеколога приговорили к 21 году тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства по отношению к 94 пациенткам. Об этом сообщило издание Hln.be .

«Норвежский врач был приговорен к 21 году тюремного заключения в пятницу за десятки изнасилований и сексуальных домогательств в отношении пациенток в течение почти 20 лет», — говорится в материале.

Выяснилось, что 55-летний врач Арне Бай во время гинекологических осмотров прикасался к женщинам без какого-либо медицинского обоснования на это. Кроме того, он «осматривал» их с помощью посторонних предметов. Согласно норвежскому законодательству, это считается изнасилованием.

Кроме того, гинеколог снимал свои действия на камеру. В общей сложности 94 женщины заявили о надругательстве с его стороны.

Врача признали виновным в 70 изнасилованиях и сексуальных посягательствах в период в 2004 по 2022 год во время его практики в городе Фросте, а также 82 случаях злоупотребления служебным положением.

Бай получил бессрочный запрет на занятие врачебной деятельностью. Также он должен выплатить денежную компенсацию пострадавшим от его действий женщинам.