Пожилая американка упала за борт лайнера у берегов Кубы и пропала

Береговая охрана и экипаж круизного лайнера Nieuw Statendam вторые сутки разыскивают упавшую за борт во время прохода судна у берегов Кубы 77-летнюю пассажирку. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на пресс-службу Морского агентства США и владеющую лайнером компанию Holland America.

В ведомстве заявили, что пенсионерка выпала за борт, когда судно находилось в 74 километрах от порта Гаваны в результате «ужасного инцидента» в новогоднюю ночь. Что именно случилось с пожилой женщиной, в Морском агентстве не уточнили.

В пресс-службе Holland America заявили, что экипаж лайнера присоединился к поискам береговой охраны США, чьи сотрудники прибыли на место на катере и вертолете.

«Наша команда поддерживает семью гостьи, и мы думаем о ее близких в это трудное время», — подчеркнули в компании.

Там добавили, что круиз в Восточную часть Карибского бассейна начался в Форт-Лейне 27 декабря. Планировалось, что судно прибудет во Флориду в ближайшую субботу, 3 января.

