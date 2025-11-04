Пожарные спасли рабочего из-под завалов башни в Риме спустя 11 часов
ANSA: спасенного из-под завалов рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии
В Риме пожарные спасли 66-летнего румынского рабочего Октая Стройчи из-под завалов рухнувшей средневековой башни спустя 11 часов. Об этом сообщило местное издание ANSA.
По данным агентства, мужчину извлекли из-под обломков башни Торре-деи-Конти, обрушившейся во время работ по реставрации.
Спасательная операция продлилась около 11 часов. В ней участвовали примерно 140 пожарных.
«Его состояние очень тяжелое», – сообщили источники в правоохранительных органах.
Издание уточнило, что у Стройчи произошла остановка сердца, как только он вошел в машину скорой помощи. Мужчину стабилизировали и затем доставили в больницу.
Башня Торре-деи-Конти пережила два обрушения с интервалом чуть более часа. При этом второй раз она осела, когда спасатели извлекли рабочего из-под завалов. Помимо Стройчи во время обвала башни был ранен еще один рабочий.
Ранее агентство сообщило, что под завалами оказались четверо рабочих – троих вытащили.