Пожарные спасли рабочего из-под завалов башни в Риме спустя 11 часов

В Риме пожарные спасли 66-летнего румынского рабочего Октая Стройчи из-под завалов рухнувшей средневековой башни спустя 11 часов. Об этом сообщило местное издание ANSA .

По данным агентства, мужчину извлекли из-под обломков башни Торре-деи-Конти, обрушившейся во время работ по реставрации.

Спасательная операция продлилась около 11 часов. В ней участвовали примерно 140 пожарных.

«Его состояние очень тяжелое», – сообщили источники в правоохранительных органах.

Издание уточнило, что у Стройчи произошла остановка сердца, как только он вошел в машину скорой помощи. Мужчину стабилизировали и затем доставили в больницу.

Башня Торре-деи-Конти пережила два обрушения с интервалом чуть более часа. При этом второй раз она осела, когда спасатели извлекли рабочего из-под завалов. Помимо Стройчи во время обвала башни был ранен еще один рабочий.

Ранее агентство сообщило, что под завалами оказались четверо рабочих – троих вытащили.