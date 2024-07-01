Пожар вспыхнул на свалке с опасными химическими отходами в Польше

RMF FM: полигон химических отходов загорелся в Польше, есть пострадавшие

Attila Husejnow
Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Сильный пожар охватил полигон химических отходов в населенном пункте Воля Ласка Лодзинского воеводства Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Предварительно, есть информация о шести пострадавших», — заявил представитель пожарной службы в Лодзи Лукаш Гурчиньский

В тушении пожара задействовали 30 пожарных расчетов, а также специальную группу спасателей по работе с химическими загрязнениями. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров

Жителям Воля Ласки рекомендовали не покидать дома и держать окна закрытыми. Согласно неофициальным данным, перед возгоранием прогремел взрыв.

За последние два месяца это уже второй пожар на полигоне химических отходов в Польше. Свалка загорелась рядом с городом Семяновице-Сленске Силезского воеводства 10 мая. На месте работали 58 пожарных из городских служб.

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