Пожар вспыхнул на свалке с опасными химическими отходами в Польше
RMF FM: полигон химических отходов загорелся в Польше, есть пострадавшие
Сильный пожар охватил полигон химических отходов в населенном пункте Воля Ласка Лодзинского воеводства Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
«Предварительно, есть информация о шести пострадавших», — заявил представитель пожарной службы в Лодзи Лукаш Гурчиньский
В тушении пожара задействовали 30 пожарных расчетов, а также специальную группу спасателей по работе с химическими загрязнениями. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров
Жителям Воля Ласки рекомендовали не покидать дома и держать окна закрытыми. Согласно неофициальным данным, перед возгоранием прогремел взрыв.
За последние два месяца это уже второй пожар на полигоне химических отходов в Польше. Свалка загорелась рядом с городом Семяновице-Сленске Силезского воеводства 10 мая. На месте работали 58 пожарных из городских служб.