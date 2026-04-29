Пожар вспыхнул на крупном военном полигоне Франции за день до визита Макрона

На одном из крупнейших французских военных полигонов вспыхнул сильный пожар. В это время там проходят учения «Орион», в четверг туда должен приехать президент страны Эммануэль Макрон, сообщил телеканал France 3 .

«Это огромный лагерь. Его площадь составляет 13,5 тысячи гектара, что делает его одним из крупнейших во Франции», — указано в публикации.

Пожар вспыхнул на участке, заросшем травой. Этот полигон используют для стрельб, в том числе танковых. Сейчас там проходят крупные учения «Орион» с участием нескольких стран, уточнил телеканал. Пожарные службы получили указание не разглашать информацию о пожаре.

Ранее в пригороде Парижа загорелся крупнейший буддийский храм Франции — Ват Пхо. Причиной пожара стала неисправная электропроводка. Сгорело около 500 квадратных метров, крыша частично обрушилась.