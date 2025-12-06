Пожар в Праге уничтожил ретроавтомобили на сумму 10 млн долларов

В одной из мастерских в Праге сгорело несколько ретроавтомобилей на сумму порядка 200 миллионов крон (10 миллионов долларов). Данные привел представитель местной службы пожарной охраны Войтех Ротшедл, сообщил новостной портал Idnes .

«Крупный пожар произошел в ночь на субботу в шиномонтажном автосервисе в пражском районе Страшнице», — указали в материале.

Пламя охватило площадь в 900 квадратных метров. Примерно через час спасатели смогли локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. Причины случившегося пока неизвестны. На объекте начали проверку.

В начале недели взорвавшийся Land Cruiser оставил без стекол квартиры на двух этажах в Новой Москве.