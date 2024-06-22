Пожар в 26-этажном доме потушили в Астане

МЧС Казахстана: пожар в 26-этажном доме в Астане ликвидировали на 250 кв. м

Пожарные локализовали возгорание в 26-этажном жилом доме на проспекте Туран в Астане. О полной ликвидации пожара сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«Пожар локализовали на площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 12 человек, семь из них — дети. В ликвидации пожара задействовали 87 человек личного состава и 19 единиц техники.

Наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса горели со второго по 26-й этаж. Предварительной причиной ЧП специалисты назвали работу с огнем или малокалорийные источники пламени.

Жилой небоскреб загорелся в Астане 22 июня. Спасатели вели борьбу с огнем с помощью брандспойтов, для этого их подняли на высоту на пожарных лестницах для тушения.