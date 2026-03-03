Пожар разгорелся возле консульства США в Дубае после удара иранского БПЛА

Около консульства США в Дубае разгорелся пожар из-за падения иранского беспилотника. Огонь удалось оперативно потушить, сообщил медиаофис властей ОАЭ.

«Соответствующим органам в Дубае удалось потушить пожар ограниченного масштаба в районе консульства США в Дубае, возникший после попадания БПЛА, в результате пожара никто не пострадал», — отметили в сообщении.

Власти ОАЭ рассматривают возможность ответных ударов по военным объектам на территории Ирана, заявило издание Axios. Цель — прекращение нанесения ударов ракет и запуска беспилотников по Эмиратам. Авторы публикации также утверждают, что к ответной атаке может присоединиться и Саудовская Аравия.

Армия обороны Израиля ранее нанесла удар по «секретному ядерному центру» в Тегеране. В городе прогремела серия взрывов, начались пожары.