Пожар произошел на территории АЭС во Франции | 360°

Мир 11 мая 2024, 17:44 Пожар произошел на территории АЭС во Франции BFMTV: пожар произошел в административном здании АЭС во Франции Vincent Isore / Global Look Press

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Вечером 10 мая в административном здании на территории действующей АЭС «Сент-Альбан» в департаменте Изер во Франции начался пожар. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеканала, возгорание произошло в одном из офисов. На вызов выехали 30 пожарных. Около 01:00 огонь ликвидировали. Жандармы устанавливают причины пожара.

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Угрозы для работы атомного объекта нет. Информацию о пострадавших телеканал не привел.

В конце апреля пожар вспыхнул в машинном зале второго энергоблока АЭС «Симанэ» в Японии. После ЧП оператор объекта Chugoku Electric решил перенести запуск энергоблока с августа на декабрь 2024 года.

В феврале из-за возгорания на АЭС «Шинон» во Франции остановили работу двух реакторов.