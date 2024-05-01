Пожар вспыхнул на японской АЭС | 360°

Мир 01 мая 2024, 12:25 Пожар вспыхнул на японской АЭС Kyodo: в машинном зале АЭС «Симанэ» в Японии произошло возгорание Mass Communication Specialist 2n/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В машинном зале второго энергоблока АЭС «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power произошел пожар. Как сообщило японское агентство Kyodo, негативного воздействия на окружающую среду не выявлено.

Возгорание произошло 30 апреля возле временного распределительного ящика. Причину случившегося не установили, сообщила «Газета.ru». Огонь оперативно ликвидировали.

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Пожар заметил сотрудник субподрядной компании, он почувствовал запах гари. В пластиковой коробке образовалась дыра длиной около 25 сантиметров и шириной пять сантиметров.

Обошлось без пострадавших. В тот же день Chugoku Electric объявила, что перенесет перезапуск второго энергоблока с августа на декабрь этого года.

Ранее два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара. Возгорание началось в третьем энергоблоке — вспыхнул главный трансформатор. Сработала система пожаротушения, и пламя быстро потушили.