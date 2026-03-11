Иран назвал удар по «Аврааму Линкольну» посланием для США

Джалали: атака на авианосец «Линкольн» должна была стать сигналом для США

Вооруженные силы Ирана смогли нанести повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн» и расценили это как послание для Вашингтона. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали в беседе с РИА «Новости» .

Дипломат дал понять, что Тегеран рассматривает атаку как демонстрацию своих военных возможностей и предупреждение в адрес Соединенных штатов и их союзников.

«Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Повреждение авианосца „Линкольна“ было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», — заявил он.

Иранские военные впервые сообщили о ракетной атаке по авианосцу 1 марта, а затем повторили это заявление 6 марта. В Центральном командовании США первоначально утверждали, что ни одна из выпущенных ракет цели не достигла.

Позднее, как утверждает иранская сторона, «Авраам Линкольн» покинул район базирования и направился в сторону Индийского океана после удара четырьмя крылатыми ракетами. В Тегеране заявили, что атаку совершили высокоточным оружием и выполнили все поставленные задачи.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану усилением военных ударов в 20 раз, если Тегеран продолжит блокировать транзит нефти через Ормузский пролив.