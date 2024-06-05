Пожар охватил здание бывшего завода в Киеве

Крупный пожар начался в здании бывшего завода «Электронмаш» в Киеве

Здание бывшего завода «Электронмаш» в Киеве охватил крупный пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Авторы опубликовали снятые свидетелями кадры с места происшествия, на которых видно, что с верхних этажей высотного здания идут клубы черного дыма. О причинах и обстоятельствах возникновения огня пока ничего не известно.

В минувший вторник, 4 июня, пламя охватило складские помещения в Деснянском районе Киева. По данным администрации украинской столицы, огонь распространился на площади в 2000 квадратных метров.

Для тушения пожара на место прибыли аварийно-спасательные службы. О причинах возникновения огня власти официально не сообщали.