Пожар охватил склад немецкой авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance

Пожар уничтожил склад с запчастями для самолетов на миллионы евро в Германии

Склад авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance сгорел в городе Дельциг в Саксонии. Как сообщила газета Bild , ущерб превысил несколько миллионов евро.

Пламя охватило помещение вечером в минувшую пятницу, 31 января. К тушению огня привлекли более 100 пожарных.

Местных жителей призвали отказаться от выхода на улицу и не открывать окна, так как на горящем складе находились краски для самолетов, содержащие токсичные вещества.

В городской полиции журналистам сообщили, что пожар потушили ночью, не дав ему распространиться на другие постройки. Но склад, где хранились запчасти для самолетов, разрушился полностью.

В конце августа серия взрывов прогремела на заводе Diehl Defence в немецком Тройсдорфе. Предприятие занималось выпуском детонаторов и средств зажигания для боеприпасов. Ранения получили двое рабочих, которых забрали врачи.

Прибывшие на место спасатели войти в цех, где произошел взрыв, не смогли. Детонация сильно повредила помещение, двери оказались заблокированы. Для предотвращения новых взрывов здание обесточили.