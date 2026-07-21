Более 100 очагов лесных пожаров окружили Сицилию
Более 100 очагов лесных пожаров одновременно зафиксировали на острове Сицилия. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на местные экстренные службы.
Самая сложная обстановка сложилась в коммуне Кастроново-ди-Сицилия. Из-за угрозы жилым домам и коммерческим объектам спасатели проводят экстренную эвакуацию населения.
В Каммарате пламя уничтожило около 250 гектаров растительности. Новые крупные возгорания зарегистрировали в Энне, Модике, Катании, Сиракузах и Трапани.
Распространению огня способствуют сильный ветер и аномальная африканская жара — температура воздуха на юге Италии превышает плюс 45 градусов.
В нескольких провинциях Сицилии пострадали линии электропередачи, из-за чего нарушилось энергоснабжение и остановилась работа насосных станций, подающих питьевую воду.
В регионе объявили наивысший уровень погодной опасности. В круглосуточной ликвидации пожаров задействовали наземные расчеты, а также самолеты-амфибии Canadair и вертолеты.