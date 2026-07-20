Пожар на склонах вулкана в Эдинбурге не могут потушить второй день

Пожарные расчеты Шотландии второй день не могут потушить пламя на склонах холма древнего потухшего вулкана Трон Артура. Об этом сообщает Independent .

Огонь разгорелся вечером 19 июля. Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую в 18:38 по местному времени (20:38 по московскому времени).

«Из-за сложного рельефа местности и сухой погоды пламя распространялось достаточно быстро, однако к ночи огнеборцам удалось локализовать основные очаги. Информации о пострадавших или разрушении исторических объектов пока нет», — сообщили авторы материала.

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