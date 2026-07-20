Пожар на склонах вулкана в Эдинбурге не могут потушить второй день
Пожарные расчеты Шотландии второй день не могут потушить пламя на склонах холма древнего потухшего вулкана Трон Артура. Об этом сообщает Independent.
Огонь разгорелся вечером 19 июля. Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую в 18:38 по местному времени (20:38 по московскому времени).
«Из-за сложного рельефа местности и сухой погоды пламя распространялось достаточно быстро, однако к ночи огнеборцам удалось локализовать основные очаги. Информации о пострадавших или разрушении исторических объектов пока нет», — сообщили авторы материала.
В июне в Эдинбурге мужчина с топором устроил нападение возле мечети. Он разбил окно такси, устроил погром в киоске на автозаправочной станции Shell и напал на пиццерию Origano. Пострадали пять человек, дебошира задержали.