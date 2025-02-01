Пожар на рынке в Судане унес жизни более 50 человек

Reuters: при пожаре на рынке в Судане погибли 54 человека

Samir Bol
Фото: Samir Bol/Global Look Press

Как минимум 54 человека погибли в результате пожара на рынке в Судане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на региональный Минздрав.

Еще 158 человек, по данным издания, пострадали. Раненых доставляют в больницы. Ответственность за возгорание возложили на военизированные формирования.

По предварительной информации, причиной ЧП в городе Омдурман стало нападение на рынок одной из военизированных группировок.

Министр культуры и представитель правительства Халид аль-Алейсир осудил атаку и отметил, что в результате нее погибло много детей и женщин.

«Атака привела к широкомасштабному разрушению частной и общественной собственности. Это преступное деяние пополняет кровавую историю группировки  и является вопиющим нарушением международного гуманитарного права», — добавил он.

Ранее в Судане вспыхнули протесты из-за напечатанных в России купюр.

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