Пожар на подстанции вызвал масштабный блэкаут в Сан-Франциско

Сан-Франциско и пригороды погрузились во тьму из-за пожара на подстанции

Более 130 тысяч домов и предприятий остались без света в Сан-Франциско и его пригородах из-за масштабного пожара, охватившего подстанцию компании PG&E. Об этом свидетельствуют данные сервиса PowerOutage , отслеживающего работу электросетей.

По данным агентства Associated Press, полностью обесточена треть мегаполиса. Городские власти заявили, что из-за неработающих светофоров на дорогах скопились огромные пробки, а отключение электричества остановило движение поездов в легком метро.

Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури призвал горожан по возможности не выходить из дома до полного восстановления подачи электроэнергии.

В городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что после тушения пожара подстанцию перезапустили, а работу электросети стабилизировали.

Прогнозов по новым блэкаутам для города пока нет.

В минувший четверг, 18 декабря, жители Одессы перекрыли городские улицы, протестуя против масштабного блэкаута. Отключение электричества повлекло за собой прекращение подачи воды и отопления в домах.

Власти Одессы ввели в городе режим чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за разрушения энергосистемы.